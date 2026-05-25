◇インターリーグ パイレーツ4−1ブルージェイズ（2026年5月24日 トロント）

24日（日本時間25日）に開催されたブルージェイズ−パイレーツの一戦で、試合中に心温まるシーンがあった。

2−1でパイレーツリードの6回。「7番・右翼」で先発出場したエスメリン・バルデス外野手（22）が、メジャー初本塁打となる右越え2ランを放った。

するとその打球を10歳代前半のアダム少年が右翼席でゲット。だがバルデスにとっても、その一球はメモリアルとなるもので、何としても手元に戻してもらいたかった。

着弾点すぐ横にあるパイレーツブルペンの投手陣が、すぐにアダム少年と球団グッズなどの交換を願いでたが、少年は自身で決定することができず、電話で父親に相談。そこから父親が球団との交渉役となった。

そして数十分後、試合中にも関わらずバルデスが自身のバットに直筆サインを記して渡すことに話がまとまって交渉は終了。球団関係者がイニング間にグラウンドを横切り右翼席までバットを持っていき、アダム少年に「交換品」として手渡した。

地元放送局は、球団と親子の交渉場面を、こまめに放映。そして両者ウィンウィンの結末に、実況と解説者が声を揃えて「これは最高だ」と試合そっちのけで関心を寄せていた。

さらに地元放送局は、アダム少年にインタビュー。「素敵なバットを手に入れましたね。お父さんの“交渉”も見事でしたね」とその場の和やかな雰囲気を伝えていた。

メジャーならではの風景。試合中に交渉がトントン拍子で進む心温まるシーンがトロントで展開された。