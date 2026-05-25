ゴールデンレトリバーさんの可愛すぎる「交渉」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で165万1000回再生を突破し、「可愛すぎるwww」「何度もチャレンジしてて草」「言葉わかってるのすごい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『大きな木』を持ち帰ろうとする大型犬→家の中に入れるのを拒んだ結果…子供のような光景】

お気に入りの木をゲット

TikTokアカウント「tokirei05190305」の投稿主さんは、『とき』ちゃん、『れい』ちゃんという2匹のゴールデンレトリバーの可愛い姿を紹介しています。

ある日、れいちゃんは庭でお気に入りの「木のかたまり」を発見したそうです。かなり気に入ったようで、大きな木を咥えたままルンルン気分で庭を走り回っていたのだとか。そして、そのまま一直線に玄関へ。

どうやら「これは新しいおもちゃ！」とでも思ったようです。しかし、その木には土がたっぷり付いていたため、飼い主さんはすぐに「それ持って入ったらダメだよ」とストップ。

するとれいちゃんは、木を咥えたまま甘えた表情に。「どうしてもダメ…？」と訴えるように見つめてきたそうです。

飼い主さんとの攻防戦

いったん庭へ戻ったれいちゃんでしたが、もちろん諦めきれません。飼い主さんが窓越しに「そんなの家に入れないで～」と声をかけると、れいちゃんは切なそうな顔でジッ…。

ところが、思わず笑ってしまった飼い主さんの優しく明るい声色を「許可が出た！」と勘違いしたのか、再び木を咥えて玄関へ向かってきたのだとか。

しかも、玄関からチラッと顔だけ覗かせながら様子をうかがう慎重っぷり。さらに同居犬のときちゃんまで、「まあまあ、許してあげなよ」と言わんばかりに援護モード。しかし飼い主さんは、なんとか阻止しようと頑張っていたそうです。

勝敗の行方に爆笑♪

それでも、れいちゃんは何度も庭と玄関を往復。甘えた顔で見つめながら、必死に交渉を続けていたそうです。そんな攻防戦の最中、今度はときちゃんが別のイタズラを開始。飼い主さんは、ときちゃんの対応にかかりきりになってしまいました。

その隙を察したれいちゃんは、木を咥えたまま、サッと部屋へ侵入！誇らしげな顔を浮かべながら、お気に入りの木で遊び始めたといいます。飼い主さんが「ダメって言ったでしょ～！」と注意しても、れいちゃんはぷいっと顔を背けて知らんぷり。まるで「聞こえませ～ん」と反抗しているようだったとか…。

こうして、可愛すぎる攻防戦の勝者はれいちゃんに決定。子どものように無邪気な行動に、多くの人がホッコリ癒やされたのでした♡

この投稿には「漫才見てるようです」「可愛すぎて許してあげたくなっちゃうね」「諦めない気持ちを学んだね(笑)」など沢山の反響がありました。

TikTokアカウント「tokirei05190305」には、ときちゃん＆れいちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「tokirei05190305」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。