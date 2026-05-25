【クロスワードパズルクイズ】解けると快感！ 空欄に共通する2文字は？ 鮮やかなあの色がヒント
言葉を完成させる楽しさを味わえる「クロスワードパズル」の時間です！
一見バラバラに見える文字も、正しいひらがなを入れればスッキリつながります。今回は3つの言葉を完成させる問題。あなたのひらめき力で、全ての空欄を埋めてみてください。
・ぱ □ つ（縦の言葉）
・せ □ た □（横の言葉）
・き □ ろ（縦の言葉）
ヒント：右側の縦の言葉は、ひまわりやレモンなどを連想させる「色」の名前です。
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▼解説
それぞれの言葉に「ん」と「い」を入れると、次のようになります。
・ぱんつ（パンツ）
・せんたい（戦隊／船体）
・きいろ（黄色）
パズルのピースがピタッとはまる感覚、楽しんでいただけましたか？
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
一見バラバラに見える文字も、正しいひらがなを入れればスッキリつながります。今回は3つの言葉を完成させる問題。あなたのひらめき力で、全ての空欄を埋めてみてください。
問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
・ぱ □ つ（縦の言葉）
・せ □ た □（横の言葉）
・き □ ろ（縦の言葉）
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正解：「ん」「い」正解は「ん」「い」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ん」と「い」を入れると、次のようになります。
・ぱんつ（パンツ）
・せんたい（戦隊／船体）
・きいろ（黄色）
パズルのピースがピタッとはまる感覚、楽しんでいただけましたか？
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)