戦国日本を舞台にまったり内政ファンタジー！『信長の嫁、はじめました』、竹コミ！にて連載開始
竹書房は、『信長の嫁、はじめました 〜ポンコツ魔女の戦国内政伝〜』(原作：九條葉月、漫画：ヒロウミ)の連載を2026年5月21日(木)より「竹コミ！」にてスタートした。
○異世界で力を振るった「万能の魔女」が編み出した転移魔法で跳んだ先は、戦国時代の日本で──!?
【あらすじ】
現代日本から異世界へ転生し、数百年の研鑽を経て最強の魔女となった少女。彼女は故郷の味を求めて日本への帰還魔法を発動するが、計算ミス(？)により辿り着いたのは現代ではなく、群雄割拠の戦国時代だった……！？時は戦国の世。だけど魔法あり、恋愛あり。異世界帰りの魔女が繰り広げる勘違いだらけの戦国ファンタジー開幕！
【見どころ】
迫力のある構図と美しい描写で展開される物語を楽しみたい。
■『信長の嫁、はじめました 〜ポンコツ魔女の戦国内政伝〜』
原作：九條葉月
漫画：ヒロウミ
構成協力：斉藤千海
キャラクター原案：久賀フーナ
配信開始：2026年5月21日(木)
○異世界で力を振るった「万能の魔女」が編み出した転移魔法で跳んだ先は、戦国時代の日本で──!?
【あらすじ】
現代日本から異世界へ転生し、数百年の研鑽を経て最強の魔女となった少女。彼女は故郷の味を求めて日本への帰還魔法を発動するが、計算ミス(？)により辿り着いたのは現代ではなく、群雄割拠の戦国時代だった……！？時は戦国の世。だけど魔法あり、恋愛あり。異世界帰りの魔女が繰り広げる勘違いだらけの戦国ファンタジー開幕！
【見どころ】
迫力のある構図と美しい描写で展開される物語を楽しみたい。
■『信長の嫁、はじめました 〜ポンコツ魔女の戦国内政伝〜』
原作：九條葉月
漫画：ヒロウミ
構成協力：斉藤千海
キャラクター原案：久賀フーナ
配信開始：2026年5月21日(木)