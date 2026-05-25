竹書房は、『ギャル勇者ちゃんは攻略(おと)したい！』(著者：大場玲耶)の連載を「竹コミ！」にて2026年5月24日(日)よりスタートした。



【あらすじ】

魔王討伐の旅をする、ギャル勇者・レナとド真面目な僧侶・ヒース。

レナは、相棒のヒースが大・大・大好き！！！

隙あらばちょっとエッチな猛アプローチ！

そんなレナにヒースの理性は限界寸前……！？

思わず一線を越えてしまいそうなヒースだったが、

彼にはどうしても“手を出せない”「ある理由」があって──！？

ぐいぐいギャル勇者ちゃん×訳アリ真面目僧侶の、

ちょっぴりじれったい！えろあまラブクエスト開幕！



【みどころ】

正反対なふたりのすれ違いコントが楽しいです！

好きアピールをやりすぎちゃうギャル勇者ちゃんが

ちょっぴりエッチで可愛いです♪