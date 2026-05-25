ギャル勇者は世界平和の前に僧侶を攻略したい？！『ギャル勇者ちゃんは攻略したい！』、竹コミ！で連載開始
竹書房は、『ギャル勇者ちゃんは攻略(おと)したい！』(著者：大場玲耶)の連載を「竹コミ！」にて2026年5月24日(日)よりスタートした。
【あらすじ】
魔王討伐の旅をする、ギャル勇者・レナとド真面目な僧侶・ヒース。
レナは、相棒のヒースが大・大・大好き！！！
隙あらばちょっとエッチな猛アプローチ！
そんなレナにヒースの理性は限界寸前……！？
思わず一線を越えてしまいそうなヒースだったが、
彼にはどうしても“手を出せない”「ある理由」があって──！？
ぐいぐいギャル勇者ちゃん×訳アリ真面目僧侶の、
ちょっぴりじれったい！えろあまラブクエスト開幕！
【みどころ】
正反対なふたりのすれ違いコントが楽しいです！
好きアピールをやりすぎちゃうギャル勇者ちゃんが
ちょっぴりエッチで可愛いです♪
【あらすじ】
魔王討伐の旅をする、ギャル勇者・レナとド真面目な僧侶・ヒース。
レナは、相棒のヒースが大・大・大好き！！！
隙あらばちょっとエッチな猛アプローチ！
そんなレナにヒースの理性は限界寸前……！？
思わず一線を越えてしまいそうなヒースだったが、
彼にはどうしても“手を出せない”「ある理由」があって──！？
ぐいぐいギャル勇者ちゃん×訳アリ真面目僧侶の、
ちょっぴりじれったい！えろあまラブクエスト開幕！
【みどころ】
正反対なふたりのすれ違いコントが楽しいです！
好きアピールをやりすぎちゃうギャル勇者ちゃんが
ちょっぴりエッチで可愛いです♪