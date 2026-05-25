垢抜けた味がおいしい！アスパラガスに似た見た目が特徴の「シオデ」が採れる場所とは！？【野草・山菜・きのこ図鑑】

垢抜けた味がおいしい！アスパラガスに似た見た目が特徴の「シオデ」が採れる場所とは

シオデ サルトリイバラ科

垢抜けた味の「山のアスパラ」

開けた造成地や林道の法面、荒れ地などに生えるサルトリイバラ科の野草。芽出しの様子が牛の尾に似ていることから「牛尾出」と呼ばれたのが名前の由来とされる。この芽はとてもアスパラガスに似ており、また味もかなりアスパラガスに似て旨みと甘みが強く、山菜と呼ぶにはやや垢抜けすぎているかもしれない。ただし繁殖力が弱く、頻繁に採取するとすぐに減ってしまうので、1シーズンに数本にとどめておくのがよい。西日本で柏餅を包むのに使われる丸い葉はサルトリイバラという植物で、このシオデの近縁種だが、アクが強く美味しくない。

● 採れる場所：里山

アスパラガスに似た見た目が特徴

細くて貧弱な芽ではなく、できるだけ太い芽を採取したい。引き抜くと地下茎ごと抜けてしまうため、必ず指で折り取るようにして採取する。採取したものはできるだけ早く茹でないとあっという間に味が落ちる。やや細いタチシオデも同様に利用できる。

【出典】『野草・山菜・きのこ図鑑』著：茸本 朗