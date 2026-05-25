東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7127 高値0.7156 安値0.7117
0.7189 ハイブレイク
0.7172 抵抗2
0.7150 抵抗1
0.7133 ピボット
0.7111 支持1
0.7094 支持2
0.7072 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5849 高値0.5881 安値0.5845
0.5908 ハイブレイク
0.5894 抵抗2
0.5872 抵抗1
0.5858 ピボット
0.5836 支持1
0.5822 支持2
0.5800 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3818 高値1.3825 安値1.3773
1.3890 ハイブレイク
1.3857 抵抗2
1.3838 抵抗1
1.3805 ピボット
1.3786 支持1
1.3753 支持2
1.3734 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7127 高値0.7156 安値0.7117
0.7189 ハイブレイク
0.7172 抵抗2
0.7150 抵抗1
0.7133 ピボット
0.7111 支持1
0.7094 支持2
0.7072 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5849 高値0.5881 安値0.5845
0.5908 ハイブレイク
0.5894 抵抗2
0.5872 抵抗1
0.5858 ピボット
0.5836 支持1
0.5822 支持2
0.5800 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3818 高値1.3825 安値1.3773
1.3890 ハイブレイク
1.3857 抵抗2
1.3838 抵抗1
1.3805 ピボット
1.3786 支持1
1.3753 支持2
1.3734 ローブレイク