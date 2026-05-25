東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7127　高値0.7156　安値0.7117

0.7189　ハイブレイク
0.7172　抵抗2
0.7150　抵抗1
0.7133　ピボット
0.7111　支持1
0.7094　支持2
0.7072　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5849　高値0.5881　安値0.5845

0.5908　ハイブレイク
0.5894　抵抗2
0.5872　抵抗1
0.5858　ピボット
0.5836　支持1
0.5822　支持2
0.5800　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3818　高値1.3825　安値1.3773

1.3890　ハイブレイク
1.3857　抵抗2
1.3838　抵抗1
1.3805　ピボット
1.3786　支持1
1.3753　支持2
1.3734　ローブレイク