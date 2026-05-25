＜大相撲五月場所＞◇千秋楽◇24日◇東京・両国国技館

【映像】雷親方がたまらず“ニッコリ”笑顔を浮かべた瞬間

目の前で繰り広げられた弟子の“大逆転劇”に思わず親方がニッコリ。カメラが捉えた隠しきれない“素敵な笑顔”にファンがほっこりする一幕があった。

ついに大相撲夏場所も千秋楽を迎えたが、まだ観客もまばらな午前中の取組でそれは起こった。

序ノ口六枚目・雷新（雷）と序二段九十九枚目・朝河隅（高砂）の一番。雷新は令和七年三月場所にデビューするも、以降、令和七年九月場所しか勝ち越せていない。しかし、今場所は千秋楽を迎えた時点で4勝2敗と勝ち越しを決めている。

そんな雷新が審判を務めていた元小結・垣添の雷親方の目の前で成長を示した。朝河隅に右を差され、左をおっつけられた雷新。土俵際、向正面で審判を務める雷親方の目の前でピンチを迎えた。しかしそこから右腕を抱えると左足で朝河隅を跳ね上げ、強烈な掛け投げを決めて逆転白星。5勝2敗で今場所を終え、一方、敗れた朝河隅は4勝3敗となった。

雷新の逆転勝利に館内は盛り上がりを見せていたが、そんな中、ABEMAの中継カメラが雷親方の表情を映すと、頬を緩めニッコリとする様子が確認できた。この場面を受け、ファンは「親方ニッコリ」「垣添わろてる」「親方嬉しそう」「逆転だ」「親方ご機嫌」などと反響が寄せられた。

なお、日本相撲協会は17日の八日目に今場所の新序出世力士9人を発表。雷親方の長男である垣添は、父が現役時代に使用した化粧まわしを締めて、新序出世披露に臨んだ。弟子である雷新の成長といい、埼玉栄高校で才能を開花させた長男の角界入りといい、色んなことを含めて、雷親方の頬は緩んだようだ。（ABEMA/大相撲チャンネル）