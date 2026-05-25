・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝９６．６０ドル（＋０．２５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４５２３．２ドル（－１９．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝７５８９．３セント（－５２．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６４６．２５セント（－１．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４６３．２５セント（＋１．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１９６．５０セント（＋２．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　３９２．６７（＋０．３０）

出所：MINKABU PRESS