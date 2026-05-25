２２日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２９４ドル高 連日で最高値更新 ２２日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２９４ドル高 連日で最高値更新

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２２日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２９４．０４ドル高の５万０５７９．７０ドルと３日続伸。連日で最高値を更新した。米国とイランの終戦交渉が進展するとの期待感が全体相場を支援した。



メルク＜MRK＞が買われ、デル・テクノロジーズ＜DELL＞やエスティ・ローダー＜EL＞が急伸。ＨＰ＜HPQ＞やアイマックス＜IMAX＞が大場高となった。一方、ビザ＜V＞やマクドナルド＜MCD＞が冴えない展開だった。



ナスダック総合株価指数は５０．８７ポイント高の２万６３４３．９７と３日続伸した。アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が株価水準を切り上げ、アップル＜AAPL＞とテスラ＜TSLA＞がしっかり。クアルコム＜QCOM＞やワークデイ＜WDAY＞が値を上げ、ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ＜ZM＞やロス・ストアーズ＜ROST＞が高い。半面、エヌビディア＜NVDA＞やアルファベット＜GOOG＞が軟調だった。



出所：MINKABU PRESS