「バイユア」から肌悩み別シートマスクが発売　NMNやシカ、発酵PDRNなど配合

日韓共同開発コスメブランド「バイユア（ByUR）」が、新作シートマスク「リペアショットマスク」（3種、1枚 275円、4枚 1100円）を7月16日に発売する。

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バイユア 広報の亀山彩菜氏は「日韓の美容習慣には、シートマスクの捉え方に大きな違いがある」と分析。日本では大容量のボックスタイプによる「毎日使い」が定着しているが、韓国では週に1〜2回程度のシートマスクと美容クリニックでの施術を組み合わたケアが一般的だという。今回登場するリペアショットマスクは、そうした韓国流の週2回程度の使用を提案。 異なる毛穴悩みに向け、速効性を追求しそれぞれ最適なシート形状を採用した3種をラインナップする。

「プランプハニー」はハリの低下により緩んだ頬の毛穴や乾燥悩みに向けて提案。ビタミンB3から生成されるNMNと発酵はちみつをキー成分に、ヒト型セラミドなどを配合。乾いた角層に浸透し、活き活きとしたハリをもたらす。伸縮性のある厚手のシートはナイアシンアミドでコーティング。スキンケア効果をサポートする。

皮脂毛穴・ベタつく揺らぎ肌をケアする「スージーグリーン」は、アゼライン酸と低分子のシカをフォーミュラに採用。すっきりとクリアでうるおう肌に導く。薄手のテンセル素材のガーゼシートが高い吸水性を実現。液だれせずに、美容液成分をじわじわと肌に放出する。

カサカサ・毛穴や乾燥によるくすみ肌にアプローチするのが「ビタギビング」。速攻型ビタミンCと持続型ビタミンCを組み合わせた「パワーVC」やローズ由来の浸透型PDRN、ヒアルロン酸などをブレンド。うるおいと透明感ある肌を叶える。とろみのあるなめらかな美容液をたたえたシートは、ハス由来の繊維を練り込んだ3Dメッシュ構造に設計。ずり落ちを予防する。