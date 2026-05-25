《新作》今すぐ買いに走りたいッ♡【ファミマ】の「和スイーツ」食べてみる？

【ファミリーマート】の新作から、抹茶好きにはたまらない「和スイーツ」が登場中。抹茶のクリームを忍ばせた、贅沢感のある仕上がりが魅力。頑張った日のおやつに味わえば、至福のひとときが楽しめそうです。今回は、今すぐ買いに行きたくなりそうなクリームパン & ドーナツをご紹介します。

食後のデザートにもぴったりなクリームパン！

コロンとした生地のフォルムが可愛い「冷やして食べるとろけるくりーむパン 出雲抹茶」。片手でパクッと食べられそうな手軽さがうかがえます。@oyatsu_panponさんは「しっとりふんわり、口どけの良い甘めの生地」とコメントしていて、食後のデザートにもペロリと食べられるかも。価格は\298（税込）。

断面のクリームとソースの2色が映える！

「冷やして食べるとろけるくりーむパン 出雲抹茶」の中身にも注目。中には抹茶クリームと抹茶ソースを合わせた、断面のグリーンが映える仕上がり。たっぷりと贅沢に詰まっていて、その色合いから濃厚な味わいも期待できます。緑茶やほうじ茶と合わせて、和の風味を楽しんでみて。

デコレーションやトッピングが華やか

生地の表面に宇治抹茶チョコをコーティングした「抹茶のクロワッサンドーナツ（宇治抹茶）」。トッピングにホワイトクランチを散りばめていて、線がけデコレーションも施した華やかな仕上がり。クランチの香ばしさや食感の良さが癖になりそうです。クロワッサン生地はふっくらと厚みがある分、食べ応えと共に満足感を得られそうです。

なめらかな口当たりも楽しめる仕上がり！

「抹茶のクロワッサンドーナツ（宇治抹茶）」の生地の中には、宇治抹茶ホイップと宇治抹茶クリームがサンドされた贅沢感もポイント。生地やトッピングとは異なる、なめらかで優しい口当たりが感じられて、癒されそうです。価格は\180（税込）と、気軽に試しやすいのも嬉しいポイント。おやつはもちろん、朝食に選ぶのも良さそうです。

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※こちらの記事では@oyatsu_panpon様、@hifumi4様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino