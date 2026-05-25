「私立は違うのよ」公立を見下すママの裏で、、、息子が受験当日に起こした『まさかの行動』に衝撃！

子どもの将来を思うあまり、周囲と比べてしまうことはありませんか？

今回ご紹介するのは、筆者の知人のお受験に熱心なママ友と、その子どもをめぐるエピソードです。親の思いとは裏腹に、子どもが選んだ“ある行動”が、周囲の見方を大きく変えることになりました。

お受験にこだわるママ友

幼稚園の頃から、あるママ友はお受験に強いこだわりを持っていました。

「やっぱり私立は違うわよ」

「将来をちゃんと考えないと可哀想」

そんな言葉をよく口にし、公立志向の家庭を見下すような発言もあり、周囲からは少し距離を置かれていたそうです。

小さな胸に秘められていた“本音”

一方で、そのママ友の息子はとても礼儀正しく、賢い子でした。

しかし、お母さんから「遊ぶ相手は選びなさい」と言われていたため、友達と自由に遊べず、時には泣いてしまうこともあったといいます。

親の期待に応えようと健気に頑張る姿に、周囲のママたちも「本心はどうなのかな」とそっと心配していました。

迎えた受験と子どもが選んだまさかの結果

受験に向けて、ママ友は説明会にも積極的に参加し、何度も質問をするなど熱心に取り組んでいました。

そして迎えた受験当日。



母親は「これだけやったんだから大丈夫」と自信を持っていましたが、結果はまさかの不合格。