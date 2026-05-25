ガールズグループのスパイス・ガールズが、デビュー曲「ワナビー」の発売から30周年を迎える今年に向けた記念企画について、依然として検討を続けていることが分かった。



【写真】来日時のヴィクトリア 扇子に筆で書き入れた文字とは

ファンの間ではステージ復帰への期待が高まっていたが、ツアーの噂は否定されている。



しかし、メラニー・Ｃによると、グループはレガシーを称える方法を探り続けているという。「私たちが築いてきたレガシーにふさわしく、なおかつ全員が心地よく感じられる形を見つけようとしているの」と語る。



7月の記念日に間に合うか問われると、「その聞き方ね！」と笑いつつ、「全員を代表して話すのはすごく難しいの」と慎重な姿勢を見せた。そのうえで「言えるのは、いつか素晴らしいことをやるという確信はあるけど、時期は分からないってこと」と付け加えた。



メラニー・Ｃ、ジェリ・ホーナー、エマ・バントン、メラニー・Ｂ、ヴィクトリア・ベッカムからなる同グループは、2019年にヴィクトリア不在で一連の公演を行っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）