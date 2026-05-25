トランプ米大統領が24日（現地時間）、イランと終戦交渉を進めている米国代表団に対し「急いで合意しないよう指示した」と明らかにした。

トランプ大統領はこの日、SNS「トゥルース・ソーシャル」への投稿で「（イランとの）交渉は秩序正しく建設的な方法で進められている」とし、このように伝えた。合意を急がない理由については「時間は我々の味方だ」と主張した。

続いて「（米国のイランに対する）海上封鎖は、合意に達し、認証され、署名されるまで全力で完全な効力を維持する」とし「双方が時間をかけて正しく行われるべきで、ミスがあってはならない」と強調した。

トランプ大統領は「イランと我々は専門的で生産的な関係になりつつある」としながらも「彼らは自分たちが核兵器や核爆弾を開発・確保できないという点を理解しなければならない」と指摘した。

さらに「わが国が結んだ最悪の合意の一つが（2015年に締結された）イラン核合意だった」とし「それはバラク・フセイン・オバマとその政権のアマチュアたちにより推進・締結されて存在することになった。それはイランが核兵器開発へと直行する道だった」と批判した。そして「トランプ政権が現在イランと交渉中の取引はそうではない。事実上、その真逆だ」と強調した。

最近、米国とイランの間で終戦了解覚書（MOU）締結が迫っているという報道が相次ぐ中、トランプ大統領が『速度調節』のメッセージを出した背景には、イランへの圧力とともに、米国内の批判世論を意識した側面があるという解釈が出ている。早期終戦のために核問題でイランに過剰な譲歩をするという批判を遮断する意図もあるとみられる。

トランプ大統領は「これまで中東のすべての国が見せた支持と協力に謝意を表したい」とし「これは彼らが歴史的な『アブラハム合意』の国々に加わることで、さらに強化されるだろう」と明らかにした。続いて「もしかするとイラン・イスラム共和国も合流することを望んでいるかもしれない」と付け加えた。

アブラハム合意はトランプ政権1期目にイスラエルと周辺アラブ諸国の関係正常化のために推進された合意だ。トランプ大統領は現在、中東諸国を対象に同合意の拡大を推進している。

これに先立ちトランプ大統領は米軍の爆撃機が海上でイランの船舶を攻撃する画像とともに、別れのあいさつを意味する「アディオス（Adios）」という言葉をトゥルース・ソーシャルに投稿していた。これをめぐっては交渉決裂時に軍事行動を再開することもあるという警告メッセージという解釈とともに、戦争終結が近づいていることを暗示したという分析もある。