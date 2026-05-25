ウェスティンホテル横浜は、盆栽を使用して日本庭園を表現した「抹茶ガーデン・デザートビュッフェ」を5月11日から6月30日までの平日限定で開催する。

直径約1メートルのシグネチャーボウルは、中央に再生アート「ドライ盆栽」を、周りに抹茶デザートを配置することで日本庭園を表現した。デザートは抹茶ガナッシュ、ミルクチョコレートのポップ、てんとう虫をモチーフにした抹茶ショコラとベイクドドーナツ、抹茶とマンゴーを組み合わせたティラミス、抹茶と粒あんを組み合わせたショコラタルトなどに加え、大福、白玉シェイク、わらび餅などの和菓子も抹茶仕立てで用意する。また玄米茶を使ったバナナフィナンシェや、ウーロン茶とライチを合わせた杏仁ミルクプリン、ホワイトティーを使ったオリジナルブレンドのジュレなど抹茶以外の茶葉を使ったスイーツもそろえた。マシュマロやドライマンゴーを絡めて味わえる抹茶チョコレートフォンデュは1セット1,500円、2セット2,500円の別料金で提供する（1日10組20名まで）。

場所は3階パシフィック・テーブル。提供時間は午後3時から4時半まで。料金は大人6,650円、小人3,325円。