◆成果を出す人と「なんとなく不調」な人の決定的な違い

「病院に行っても治らなかった不眠の悩みが解決した」「普段なかなか寝ない子どもがスヤスヤ眠った」――感謝の声、続々！ 睡眠専門医も納得の2万人を救った「快眠メソッド」を初公開。夜、ぐっすり眠れないという不眠の悩みを医者や睡眠導入剤に頼る前にやるべきこと。それは、寝心地を大きく左右する寝具の見直し。加賀百万石の歴史都市・金沢で江戸時代に創業し、289年の歴史を誇るふとん店「眠りにまっすぐ乙丸屋」の12代目店主は、不眠に悩む人やもっとぐっすり眠りたいという人に向けて、快眠のアドバイスを施して評判だ。初の著書『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）では、寝具を味方にして快眠に導き、仕事に家事に最高のパフォーマンスを発揮できる「60＋プラス1」の方法を、さまざまなエビデンス（科学的根拠）とともに徹底指南！ 医者や学者が語ってこなかった素朴にして最も影響の大きい「寝具」の視点から、あなたを快眠に誘う。医学監修：森川恵一（日本睡眠学会総合専門医）

※本稿は、『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

「なんとなく不調」は、湿度管理で劇的に変わります

「7時間はしっかり寝ているのに、朝から体が重い」「会議中にどうしてもぼんやりしてしまう」……。このような声を多く耳にします。生活リズムを整え、睡眠時間も確保している。

それなのに不調が続くとき、私たちはつい「自分の気合いや体力の問題」だと考えてしまいがちですが、実はその背景には「湿度の乱れ」が潜んでいることが多いのです。

「しっかり寝たはずなのに疲れている」原因は、湿度の乱れかもしれません

湿度は日ごとに大きく揺れ動きます。雨の日に急上昇したかと思えば、晴れた日には極端に乾燥。この変動が、私たちの眠りを静かに、しかし確実に阻害しています。

寝室の湿度が高すぎれば、布団の中が蒸れて不快感から寝返りが増え、眠りが細切れになります。逆に低すぎれば、喉や鼻の粘膜が乾燥して呼吸が浅くなり、酸素の取り込み効率が下がってしまいます。

睡眠の質は、単なる「時間」の長さだけで決まるものではありません。寝ている間に、身体がいかに「安定して呼吸を続けられるか」が極めて重要なのです。

目安は「湿度50％前後」。数字を意識するだけで眠りの質は変わります

寝室の湿度は「50％前後」に保つのが一つの理想的な目安です。これは単に心地よいというだけでなく、自律神経が休息モードである副交感神経へスムーズに切り替わりやすい環境条件でもあります。

例えば、湿度が70％を超える夜は、布団の中が蒸れて体温調節がうまくいかず、無意識のうちに深い睡眠が分断されます。逆に30％台まで下がれば、喉の渇きによる微細な覚醒が増えてしまいます。どちらの場合も、本人は眠っているつもりでも「睡眠の連続性」が崩れているため、翌朝の回復感が弱まってしまうのです。

寝室に湿度計を一つ置き、除湿機やエアコンのドライ、あるいは加湿器を活用することは、決して贅沢ではありません。それは、翌日の自分の思考を守るための「プロフェッショナルな準備」と言えるでしょう。

湿度管理は、目に見えない「生産性対策」です

湿度は目に見えません。だからこそ、多くの現場で軽視されがちです。しかし、重要な判断が遅れる、部下に対して余裕がなくなる、集中力が続かない……こうしたパフォーマンスの低下は、能力の不足ではなく、環境管理による「回復不足」から来ていることが少なくありません。

「最近、思うように仕事がはかどらない」と感じたとき、まず疑うべきは自分の才能ではなく、寝室の湿度計の数字です。湿度を整えるという地味な行為は、実は翌日の自分を支える強力な「生産性対策」となります。眠りの質を支えるのは、派手なテクニックではなく、こうした日々の丁寧な管理なのです。

※本稿は『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。