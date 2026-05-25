アメリカのトランプ大統領は24日、最終段階にあるとしていたイランとの戦闘終結に向けた協議について、合意を急がないよう指示したことを明らかにしました。

トランプ大統領は24日、SNSでイランとの戦闘終結に向けた協議について、「交渉は秩序正しく建設的に進んでいて、交渉団に合意を急ぐべきでないと伝えた」と明らかにしました。

また、合意が成立するまで、アメリカ軍によるホルムズ海峡の“逆封鎖”を続ける方針も示しました。トランプ氏は23日に合意内容の大部分について交渉が終わったとして「まもなく発表される」との見通しを示していました。

アメリカのニュースサイト、アクシオスは24日、ホワイトハウスは24日中に合意できるとは見込んでおらず、イラン指導部の承認に数日間かかる可能性があると報じました。

また、ニューヨーク・タイムズは24日、アメリカとイランが、ホルムズ海峡の開放と高濃縮ウランの処分をめぐり基本合意したと報じました。

ただ、最終合意には数日かかる可能性がありイランが管理している高濃縮ウランをどのように処分するかについても交渉が続いているとしています。

一方、イランメディアは24日、「核問題に関しては、何も受け入れていない」「イランの資産の凍結が解除されない限り合意は成立しない」と、合意に否定的な見方を示していて、先行きは依然として不透明です。