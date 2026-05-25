Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」でデヴィッド・ハーバーが演じたジム・ホッパー役は、当初別の俳優が第一候補に挙がっていたという。クリエイターのマット＆ロス・ダファー兄弟が、キャスティングの裏側を米ポッドキャスト番組「」で明かした。

司会のジョシュ・ホロウィッツは、ハーバー本人からダファー兄弟への質問を収めた動画を紹介。そのなかでハーバーは、「たしか僕は（ホッパー役の）第二候補だったと思うけど、誰の次だったのかわからない」として、「どうやって僕がキャスティングされたのか、あの素晴らしい役を僕が演じられるようにするために、誰が役を断ったのかを教えてくれますか？」と問いかけている。

これに対してマットは、当初ホッパー役の候補が『あの頃ペニー・レインと』（2000）や『ウォッチメン』（2009）、「ザ・モーニングショー」（2019-2025）などのビリー・クラダップだったことを明かした。

「ビリー・クラダップだったのですが、（タイプが）まったく違いましたね。何ごとも理由があって起きるものでしょう？ だから、最終的にぴったりと収まりました。ビリー・クラダップは辞退したんです。当時（2015年頃）、彼はテレビシリーズの仕事はあまりやっていなかったと思います。」

Photo by Bryan Berlin https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Billy_Crudup_Jay_Kelly-10.jpg Remixed by THE RIVER

その一方、ハーバーの起用はオーディション映像を見た瞬間に即決したという。「キャスティングディレクターのひとりが、“ピッタリだ”と思ったんです。彼はたったワンテイクを演じただけ。僕たちはその場におらず、テープを見ただけなのですが、即座に“これがホッパーだ”とハッキリわかりました」。

こうして見事ホッパー役を射止めたハーバーは、シーズン1から大きな存在感を放ち、今や彼以外が演じるなど考えられないほどのハマリ役となった。本作をきっかけに世界的なブレイクを果たし、『ヘルボーイ』（2019）や『グランツーリスモ』（2023）などに抜擢。マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）ではアレクセイ・ショスタコフ／レッド・ガーディアン役を演じ、『ランボー』前日譚映画『John Rambo（原題）』への出演も決定している。

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