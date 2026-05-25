「ins and outs」の意味は？少し頭をひねって考えてみよう！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「ins and outs」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳した「内と外」という意味から発展させてみてください！
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「一部始終、詳細」でした！
「ins and outs」は、「一部始終、詳細」という意味のフレーズ。
直訳すると「内側と外側」という意味になる「ins and outs」。ここから発展して「ものごとの内側も外側も含めたすべて」、つまり「一部始終」や「詳細」という意味を表していますよ。
「Before starting a new job, it's important to learn the ins and outs of the company's policies.」
（新しい仕事を始める前に、会社のポリシーの詳細を学ぶことが重要です）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部