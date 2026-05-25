ビアードパパ「レモンケーキシュー」登場♡懐かしく新しい初夏限定スイーツ

シュークリーム専門店「ビアードパパ」から、2026年6月限定の新作「レモンケーキシュー」が登場♡世代を超えて愛されるレトロスイーツ“レモンケーキ”を、シュークリームとして新たに表現した注目商品です。瀬戸内レモンのやさしい香りと、ふかふか食感の特製シュー生地、まろやかな甘みのレモンカスタードクリームが重なり合う、どこか懐かしくも新しい味わいを楽しめます。

レモンケーキをシューで再現

今回ビアードパパが挑戦したのは、“酸っぱいレモンスイーツ”のイメージを覆す、やさしい甘さのレモンケーキシュー。

レモンケーキ特有のしっとり感やふんわり感を再現するため、シュー生地にはアーモンドプードルとフランスパン専用小麦粉を独自配合しています。

さらに、レモン型に成型して焼き上げることで、外は香ばしく、中はふかふかとした新食感に。

表面には、コクのあるレモンチョコレートを贅沢にコーティングし、ひと口目から爽やかなレモンの香りが広がります♪

中に詰まったレモンカスタードクリームには、レモンピールを加えることで、ほろ苦さとフルーティーな風味をプラス。カスタードの濃厚な甘みとの絶妙なバランスが楽しめる、初夏にぴったりのご褒美スイーツです。

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6月だけの限定販売をチェック

「レモンケーキシュー」の販売価格は320円（税込）。販売期間は2026年6月1日（月）から6月30日（火）までとなっています。

全国のビアードパパ店舗にて販売予定ですが、一部店舗では取り扱いがないため注意が必要です。

※ウィング新橋店、ヨドバシAkiba店、池袋西口店、名古屋地下街サンロード店、名古屋セントラルパーク店、ホワイティうめだ店、イオンモール四条畷店、ペリエ津田沼店、イオンモール堺北花田店では販売しておりません。

初夏のご褒美スイーツを楽しんで

どこか懐かしいレモンケーキの味わいを、ビアードパパならではのシュークリームで楽しめる「レモンケーキシュー」。

瀬戸内レモンのやさしい香りと、ふかふか食感のシュー生地、まろやかなクリームが織りなす特別感たっぷりの一品です♡

ティータイムのおともや自分へのご褒美に、6月だけの限定スイーツをぜひ味わってみてください♪