「中日３−５広島」（２４日、東京ドーム）

シチュエーションと心理状況、技術の全てがかみ合った。３点を追う六回１死、カウント２−１。バッティングカウントを迎えて広島・菊池涼介内野手は「思い切って行っていいかな」と決心した。自らに課す“制約”を取っ払って描いた放物線。反撃ののろしを上げることになった２号２ランを「（打席内での）割り切りが良かった」と振り返った。

捉えたのは相手先発・高橋宏が投じた１５２キロ直球。高々と舞い上がった飛球は左翼のホームランウイングに飛び込んだ。「たまたまです」と謙遜したが、新井監督は「キクのホームランが火を付けてくれた」と絶賛。この一発から球場の空気は一変し、１イニング一挙５得点の逆転劇につながった。

直近は１３戦連続で２番起用されている。つなぎ役として試合全体を見渡しながらのプレー。この日は初回に１番・名原が初球を打って二ゴロに倒れた。難敵を前に球数を投げさせることが攻略への一歩目。「３球三振でも全部見逃そうと」。球数を稼ぐため、次打者・菊池は一度もスイングすることなく、４球で見逃し三振に倒れた。積極性を売りにする打者が多いカープ攻撃陣の中で、献身性が浮かび上がった瞬間だった。

「打ちたい時もあるけど、それもかみ殺して、チームが勝つためにどうするかを常に考えている」と語る。結果論で語れない男が生み出した本塁打という好結果。若手が多いチームで、その存在感が薄れることはない。