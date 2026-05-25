NHK連続テレビ小説『風、薫る』。5月26日放送の第42話では、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）が緊急手術の手術介助に入る。

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朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。

りんが千佳子（仲間由紀恵）から思わぬ言葉をかけられた第41話。

第42話では、千佳子の手術が成功したことを受け、病院の意向で、りんや直美たち見習い生が、フユ（猫背椿）ら看病婦に看護を教えることとなった。そんなある日、男性が重傷を負って運ばれ、緊急手術が行われることに。今井（古川雄大）と黒川（平埜生成）の指示で、りんと直美は手術介助に入ることになるが……。

主人公・一ノ瀬りんを見上愛、大家直美を上坂樹里が演じるほか、佐野晶哉、多部未華子、坂東彌十郎、生田絵梨花、菊池亜希子、中井友望、木越明、原嶋凛、筒井道隆、坂口涼太郎、森田甘路、飯尾和樹、仲間由紀恵、上杉柊平、藤原季節らがキャストに名を連ねている。（文＝リアルサウンド編集部）