金子駆大が自己最高位の2位フィニッシュ 星野陸也は53位、桂川有人は59位タ
＜ソウダル・オープン 最終日◇24日◇リンクフェン・インターナショナルGC（ベルギー）◇6940ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーの最終ラウンドが終了した。
【動画】金子駆大、華麗なショット・イン・イーグルの瞬間
10位タイから出た金子駆大は、ベストリザルトとなる首位と2打差の2位タイに入った。序盤は2つのボギーが先行したものの、5番からの連続バーディで取り返すと、10番から再び連続バーディ。さらに17番でもスコアを伸ばし、終わってみれば4アンダーの「67」にまとめた。星野陸也はトータル7アンダーの53位タイ。桂川有人はトータル6アンダーの59位タイだった。リチャード・スターン（南アフリカ）がトータル18アンダーで優勝。2013年以来となる勝利で、ツアー通算7勝目を挙げた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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