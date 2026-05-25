石川遼は「69」マークも15位に後退 杉浦悠太は39位/米下部ツアー
＜ヴィジット・ノックスビルオープン 最終日◇24日◇ホストン・ヒルズCC（テネシー州）◇7267ヤード・パー71＞米男子下部コーン・フェリーツアーの最終ラウンドが終了した。
【写真】石川遼が続ける“竹ぼうき素振り” 独特すぎる練習法とは
首位と6打差の8位から出た石川遼は、3バーディ・1ボギーの「69」をマーク。ただ、上位はさらに伸ばす展開となりトータル17アンダーの15位タイで競技を終えた。15位タイから出た杉浦悠太は2バーディ・2ボギーの「71」でプレー。トータル14アンダーの39位タイとした。 ドック・レドマンが、ハンター・アイヒホルン（米国）とのプレーオフを制し、トータル25アンダーで優勝を手にした。賞金総額は100万ドル（約1億5900万円）、優勝者には18万ドル（約2860万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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