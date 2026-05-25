「巨人３−６阪神」（２４日、東京ドーム）

阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が待望のプロ初本塁打を放った。五回２死一塁で右中間へ１号２ラン。巨人・竹丸との「ドラ１対決」を制し、宿敵相手の同一カード３連勝に導いた。チームは立石のデビューから５連勝で貯金を最多１１とし、首位に再浮上した。２６日からは交流戦に突入。新庄監督率いる日本ハムにも黄金ルーキーの輝きを見せつける。

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スラッガーとして成長を遂げてきた立石。大学１年の頃から指導している、野球トレーニング施設「Ｒｅｂａｓｅ（リベース）」の池田則仁代表は、大学時代に味わった挫折が大きかったと語る。

２年春にリーグ戦で５本塁打。全国の舞台でも一発を放つなど、一躍注目される存在となった。３年時に満を持して日本代表に選出されたが、結果を残せず。秋のリーグ戦でも０本塁打に終わった。「いいタイミングで波が来た。大学のうちにいろんな失敗をした方がいい。結果が出続けると、どうしても顧みることをおろそかにしてしまうので」。とんとん拍子できていた立石が、立ち止まるきっかけとなった。

立石はこの頃から自主的に分析ノートを始めた。自身の課題、どう改善するかを思うままに書き出した。池田氏は「合格まではいかないけど理解度は上がっている。ノートをとりながら、言葉で説明できるようになってきた」と成長を実感している。

技術だけでなく体づくりの意識も変わった。「トレーニングがメインと言ってもいいくらいだった。体をつくらないと技術も伸びていかない」。３年頃から体つきも大きく変化。大学入学時に７０キロ台だった体重が、今では９０キロ台に。打撃にフォーカスする前に、一アスリートとしての土台を築いた。

技術はもちろん、頭で考えて野球をする。立石の探究心は、まだまだ尽きない。（デイリースポーツ・滋野航太）