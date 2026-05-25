『風、薫る』第42回 千佳子の手術が成功したことを受け…
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第42回が、26日に放送される。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
■第42回のあらすじ
千佳子の手術が成功したことを受け、病院の意向で、りん（見上愛）や直美（上坂樹里）たち見習い生が、フユ（猫背椿）ら看病婦に看護を教えることとなった。そんなある日、男性が重傷を負って運ばれ、緊急手術が行われることに。今井（古川雄大）と黒川（平埜生成）の指示で、りんと直美は手術介助に入ることになるが・・・
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
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千佳子の手術が成功したことを受け、病院の意向で、りん（見上愛）や直美（上坂樹里）たち見習い生が、フユ（猫背椿）ら看病婦に看護を教えることとなった。そんなある日、男性が重傷を負って運ばれ、緊急手術が行われることに。今井（古川雄大）と黒川（平埜生成）の指示で、りんと直美は手術介助に入ることになるが・・・