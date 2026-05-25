「巨人３−６阪神」（２４日、東京ドーム）

阪神が今季最長の５連勝で貯金を最多１１して首位に再浮上した。五回に梅野が自身３年ぶりの先制１号ソロを放つと、さらにドラフト１位・立石が右中間へプロ１号２ラン。４−１の七回には佐藤輝、大山の連続適時打で試合を決めた。先発の才木は６回１／３を３失点でプロ通算５０勝となる５勝目。中盤、巨人打線につかまった才木についてデイリースポーツ評論家の佐藤義則氏は「詰めの甘さが出た。より長いイニングを投げ切るためには、配球の工夫とともに変化球の精度の高さが求められる」と指摘した。

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才木は真っすぐにも力があって、いい球を投げていたが、七回に吉川に２ランを浴びて途中交代。今季の投球を見ると、前半はいいんだけど、五回を過ぎたあたりからもうひと踏ん張りできず、詰めの甘さを感じさせる登板が続いている。

六回に１点を取られた後の１死一、三塁はキャベッジにフォークの３連投で３球三振。続くダルベックにも初球カーブで入った後、フォークを４球続けて空振り三振に仕留めた。しかし、七回の吉川には初球、２球目とカーブから入り、連続ボール。その後、カウント３−１となり、歩かせたくないのでフォークではなく、真っすぐで勝負にいって一発を浴びた。

打者も二巡目、三巡目となると真っすぐのスピードにも慣れてきて、バットの芯に当てやすくなる。序盤と配球を変えて変化球から入ったところは悪くないのだが、その変化球でカウントを稼げず、苦し紛れに投げた真っすぐを狙い打たれる結果となった。今後、より長いイニングを投げ切るためには、配球の工夫とともに変化球の精度の高さが求められる。