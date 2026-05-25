見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第41話が25日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、りん（見上愛）は、千佳子（仲間由紀恵）の手術の前日、千佳子の病室で、一晩を過ごすことにする。迎えた手術当日、医師の今井（古川雄大）の手術介助を手際よく行う看病婦のフユ（猫背椿）の姿を見て、りんは心動かされ、千佳子からは思わぬ感謝の言葉をかけられる。

手術をアシストしたフユ＝猫背椿の手さばきにネットも反応した。

Xには「奥様が泣いている」「こわいよね」「りんが立ち会うので奥様は一人ではない」「『こんなに楽になるものなのね』」「赤の他人だからこそ出来ることがあるということ」「フユさんオペナース完璧」「猫背さん素敵ー」「手術中ぜんぜん猫背じゃないシゴデキ看病婦」「無事手術完了」「りんにお礼を言う千佳子様」「ちょっとデレすぎじゃね？奥様」「だから泣いちゃうのよ りんさんまで泣いたら余計朝から泣いちゃう」「りん、成長できた」「お魚だと思ってみたら？って」「下級生募集。やったー！」「看護は仕事です 奉仕ではありません バーンズ先生語録」「千佳子さんが寛容な人だったから救われた感ある」「なにもかもヒロインのおかげ」などとコメントが並んだ。

「風、薫る」は朝ドラ第114作目で、主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。