３段階でキープレフト・スイングが覚えられる基本の動作とは！？【究極のシンプルスイング キープレフト理論 実戦強化編/ゴルフ】

キープレフト・スイングを習得するための3つの基本動作とは

スイングプレーンが水平になるポジションからはじめる

スイングの習得は、地面にあるボールを打つことからはじめないのがコツ。難しくて、みんなムキになるからです。おすすめなのは、ツマ先上がりのように、スイングプレーンが水平になるポジションから振りはじめること。以下のステップでトライ＆エラーを繰り返してください。

ファーストステップは、前傾はせずに真っすぐに立ちます。そして両腕の上腕部を体側につけてヒジを曲げ、前腕とクラブが一直線になるようにセットします。この体勢で体を左右にターンさせます。

ヒザは回っても構いませんので、クラブの重さや慣性、フェースが開こうとする動きを感じとるつもり（アイアンのほうが感じやすい）で動いてください。

セカンドステップではヘッドを上げてライ角を合わせます。正面にカベをイメージし、そこにクラブをソールする感じで構えてください。

できたらファーストステップと同様に体を左右にターンさせます。ファーストステップに続いてやると、手に感じるクラブの重さが変わるのがわかります。ここでは、切り返しでクラブが右側に倒れる力を感じられればＯＫです。

ラストステップではセカンドステップのセットアップのまま、両手の間隔を１インチほど空けます。右手は握らず、中指と薬指の第２関節の上にクラブを乗せるだけにしてください。

この体勢でこれまで同様左右にターンすると、セカンドステップのとき以上に、切り返しでクラブが右に倒れようとするのを感じます。それに伴って、右手の中指と薬指にシャフトが乗って、左上腕部が体側から離れます。でも、右上腕部は体側についたままです。

基本はこの三段階でＯＫですが、セットアップでチルトを入れてもいいでしょう。チルトが入ることで体が前傾しますから、地面にあるボールが打てます。しかし、回転運動自体は、ここまで踏んできたステップと何ら変わりません。こうすると、水平回転でボールが打てることがわかりますが、バックスイングがフラットに回っているので、ダウンスイングで胸を下に向ける（チェストダウン）ことが必要です。

出典：『世界が認めた究極のシンプルスイング キープレフト理論』著/和田泰朗