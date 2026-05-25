今週の12星座占い「獅子座（しし座）」全体運・開運アドバイス【2026年5月25日（月）〜5月31日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年5月25日（月）〜5月31日（日）「獅子座（しし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【獅子座（しし座）】
今週は、賑やかな場所や華やかな場所と縁がありそう。非日常的な空間にいると、想像力が湧いてくるようです。夜景を眺めに行くのも良いでしょう。将来に向けて前向きになれて、今やると良いことが分かりそう。恋愛面は、穏やかな話し方や接し方を意識すると◎ 相手も話しやすくなるようです。
★ワンポイントアドバイス★
普段チェックしないジャンルのニュースも見るといいかも。何か心配なことがあれば、今のうちに対策を。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【獅子座（しし座）】
今週は、賑やかな場所や華やかな場所と縁がありそう。非日常的な空間にいると、想像力が湧いてくるようです。夜景を眺めに行くのも良いでしょう。将来に向けて前向きになれて、今やると良いことが分かりそう。恋愛面は、穏やかな話し方や接し方を意識すると◎ 相手も話しやすくなるようです。
普段チェックしないジャンルのニュースも見るといいかも。何か心配なことがあれば、今のうちに対策を。
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オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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