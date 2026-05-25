日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3010（+23.0 +0.77%）
ホンダ 1405（+4 +0.29%）
三菱ＵＦＪ 3088（-3 -0.10%）
みずほＦＧ 7419（-38 -0.51%）
三井住友ＦＧ 6023（+17 +0.28%）
東京海上 7400（+19 +0.26%）
ＮＴＴ 153（+0.4 +0.26%）
ＫＤＤＩ 2711（+1.5 +0.06%）
ソフトバンク 223（0.0 0.00%）
伊藤忠 1944（-5.5 -0.28%）
三菱商 5438（+6 +0.11%）
三井物 5589（+9 +0.16%）
武田 5174（+65 +1.27%）
第一三共 2646（-3.5 -0.13%）
信越化 7040（+6 +0.09%）
日立 5031（+29 +0.58%）
ソニーＧ 3525（0 0.00%）
三菱電 6319（+18 +0.29%）
ダイキン 24055（-10 -0.04%）
三菱重 3964（-5 -0.13%）
村田製 7164（+34 +0.48%）
東エレク 50002（+172 +0.35%）
ＨＯＹＡ 26206（-19 -0.07%）
ＪＴ 6126（-8 -0.13%）
セブン＆アイ 1853（-7.5 -0.40%）
ファストリ 75986（+476 +0.63%）
リクルート 9799（+10 +0.10%）
任天堂 7247（+7 +0.10%）
ソフトバンクＧ 6718（-39 -0.58%）
キーエンス（普通株） 80618（+1248 +1.57%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3010（+23.0 +0.77%）
ホンダ 1405（+4 +0.29%）
三菱ＵＦＪ 3088（-3 -0.10%）
みずほＦＧ 7419（-38 -0.51%）
三井住友ＦＧ 6023（+17 +0.28%）
東京海上 7400（+19 +0.26%）
ＮＴＴ 153（+0.4 +0.26%）
ＫＤＤＩ 2711（+1.5 +0.06%）
ソフトバンク 223（0.0 0.00%）
伊藤忠 1944（-5.5 -0.28%）
三菱商 5438（+6 +0.11%）
三井物 5589（+9 +0.16%）
武田 5174（+65 +1.27%）
第一三共 2646（-3.5 -0.13%）
信越化 7040（+6 +0.09%）
日立 5031（+29 +0.58%）
ソニーＧ 3525（0 0.00%）
三菱電 6319（+18 +0.29%）
ダイキン 24055（-10 -0.04%）
三菱重 3964（-5 -0.13%）
村田製 7164（+34 +0.48%）
東エレク 50002（+172 +0.35%）
ＨＯＹＡ 26206（-19 -0.07%）
ＪＴ 6126（-8 -0.13%）
セブン＆アイ 1853（-7.5 -0.40%）
ファストリ 75986（+476 +0.63%）
リクルート 9799（+10 +0.10%）
任天堂 7247（+7 +0.10%）
ソフトバンクＧ 6718（-39 -0.58%）
キーエンス（普通株） 80618（+1248 +1.57%）