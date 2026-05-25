日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3010（+23.0　+0.77%）
ホンダ　1405（+4　+0.29%）
三菱ＵＦＪ　3088（-3　-0.10%）
みずほＦＧ　7419（-38　-0.51%）
三井住友ＦＧ　6023（+17　+0.28%）
東京海上　7400（+19　+0.26%）
ＮＴＴ　153（+0.4　+0.26%）
ＫＤＤＩ　2711（+1.5　+0.06%）
ソフトバンク　223（0.0　0.00%）
伊藤忠　1944（-5.5　-0.28%）
三菱商　5438（+6　+0.11%）
三井物　5589（+9　+0.16%）
武田　5174（+65　+1.27%）
第一三共　2646（-3.5　-0.13%）
信越化　7040（+6　+0.09%）
日立　5031（+29　+0.58%）
ソニーＧ　3525（0　0.00%）
三菱電　6319（+18　+0.29%）
ダイキン　24055（-10　-0.04%）
三菱重　3964（-5　-0.13%）
村田製　7164（+34　+0.48%）
東エレク　50002（+172　+0.35%）
ＨＯＹＡ　26206（-19　-0.07%）
ＪＴ　6126（-8　-0.13%）
セブン＆アイ　1853（-7.5　-0.40%）
ファストリ　75986（+476　+0.63%）
リクルート　9799（+10　+0.10%）
任天堂　7247（+7　+0.10%）
ソフトバンクＧ　6718（-39　-0.58%）
キーエンス（普通株）　80618（+1248　+1.57%）