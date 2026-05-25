東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値159.18 高値159.23 安値158.91
159.62 ハイブレイク
159.43 抵抗2
159.30 抵抗1
159.11 ピボット
158.98 支持1
158.79 支持2
158.66 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1603 高値1.1622 安値1.1588
1.1655 ハイブレイク
1.1638 抵抗2
1.1621 抵抗1
1.1604 ピボット
1.1587 支持1
1.1570 支持2
1.1553 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3433 高値1.3463 安値1.3414
1.3508 ハイブレイク
1.3486 抵抗2
1.3459 抵抗1
1.3437 ピボット
1.3410 支持1
1.3388 支持2
1.3361 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7848 高値0.7876 安値0.7838
0.7908 ハイブレイク
0.7892 抵抗2
0.7870 抵抗1
0.7854 ピボット
0.7832 支持1
0.7816 支持2
0.7794 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値159.18 高値159.23 安値158.91
159.62 ハイブレイク
159.43 抵抗2
159.30 抵抗1
159.11 ピボット
158.98 支持1
158.79 支持2
158.66 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1603 高値1.1622 安値1.1588
1.1655 ハイブレイク
1.1638 抵抗2
1.1621 抵抗1
1.1604 ピボット
1.1587 支持1
1.1570 支持2
1.1553 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3433 高値1.3463 安値1.3414
1.3508 ハイブレイク
1.3486 抵抗2
1.3459 抵抗1
1.3437 ピボット
1.3410 支持1
1.3388 支持2
1.3361 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7848 高値0.7876 安値0.7838
0.7908 ハイブレイク
0.7892 抵抗2
0.7870 抵抗1
0.7854 ピボット
0.7832 支持1
0.7816 支持2
0.7794 ローブレイク