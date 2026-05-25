東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値159.18　高値159.23　安値158.91

159.62　ハイブレイク
159.43　抵抗2
159.30　抵抗1
159.11　ピボット
158.98　支持1
158.79　支持2
158.66　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1603　高値1.1622　安値1.1588

1.1655　ハイブレイク
1.1638　抵抗2
1.1621　抵抗1
1.1604　ピボット
1.1587　支持1
1.1570　支持2
1.1553　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3433　高値1.3463　安値1.3414

1.3508　ハイブレイク
1.3486　抵抗2
1.3459　抵抗1
1.3437　ピボット
1.3410　支持1
1.3388　支持2
1.3361　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7848　高値0.7876　安値0.7838

0.7908　ハイブレイク
0.7892　抵抗2
0.7870　抵抗1
0.7854　ピボット
0.7832　支持1
0.7816　支持2
0.7794　ローブレイク