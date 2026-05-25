◆米大リーグ ジャイアンツ８―５ホワイトソックス（２４日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が２４日（日本時間２５日）、敵地のジャイアンツ戦に「２番・ＤＨ」でスタメン出場し、４打数無安打１四球２三振。７戦連続ノーアーチとなり、この日サヨナラ本塁打を打ったジャッジ（ヤンキース）に１７本でリーグトップに並ばれた。

ジャイアンツ先発はベテラン左腕のレイ。村上は初回１死の第１打席は空振り三振。３回１死の第２打席は初球スライダーを打って遊飛に倒れた。

２―４で迎えた５回先頭で第３打席を迎えると、カウント１―２と追い込まれながら外角に外れるナックルカーブをしっかり見極めて四球で出塁。その後も連続四球で無死満塁となり、モンゴメリーの二ゴロとケーロの適時打で同点に追いついた。６回２死では二ゴロ。９回１死では空振り三振だった。

この日行われたヤンキース―レイズ戦でヤンキースのジャッジが０―０の９回無死一塁で１７号サヨナラ２ラン。リーグ単独トップだった村上が再び並ばれていた。