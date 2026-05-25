◇ナ・リーグ ドジャース5−1ブルワーズ（2026年5月24日 ミルウォーキー）

ドジャースは24日（日本時間25日）、敵地でのブルワーズ戦に勝利し、連勝でカード勝ち越しを決めた。デーブ・ロバーツ監督（53）は“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手（34）が25日（同26日）からメジャー復帰することを明かした。

E・ヘルナンデスはオフに左肘を手術。開幕を負傷者リスト（IL）で迎えたが、今月上旬にマイナーで実戦復帰し、すでに3Aで12試合に出場している。

ロバーツ監督はE・ヘルナンデスについて「明日から出られるはずだ」とメジャー復帰することを明かした。復帰に伴い「マックス（マンシー）がIL入りしないことを願っているけど、いずれにせよ1枠空ける必要がある」と内野陣の1人をマイナー降格させなければならないとし「エスピナルがチームにもたらしている雰囲気やカバー力もある。キムも内野手だしね。だから今まさにそこを考えているところだ。どちらも大好きな選手だけど、難しい決断をしなければならない」と苦渋の判断が迫られていると打ち明けた。

エスピナル、キム・ヘソンが当落線上にいるとみられるが、22日（同23日）のブルワーズ戦で右手首に死球を受け、負傷交代したマンシーはこの日まで2試合連続で欠場。X線検査の結果、骨に異常は見つからなかったが、指揮官は「昨日から今日にかけて良くなっているし、その件については少し様子を見るつもりだ」と慎重姿勢を見せており、最悪の場合、IL入りする可能性もありそうだ。