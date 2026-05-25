2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感 結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容をもとに、抜粋・再構成して特別公開する。

「当たり前」の違いを認識する

職場で、「この人は何を考えているかわからない」と思う場面があるかもしれません。

年齢が離れている同僚や、部下に対して起こりがちなことでもあります。

そのちょっとした気づき・違和感は、実は重要なサインです。

なぜなら、それは互いの「当たり前」の感覚が違うから起きているということでもあるから。

「当たり前」が違う相手とは、補完し合ってチームを前に進められる貴重な存在です。

もし似た感覚の人ばかり集まれば、慎重になりすぎて話が進まなかったり、業務の話から「あの人は嫌いだ」などといった感情論に脱線していってしまったりしがちです。

理性的な相手に「最近どう？」は禁句

しかし、自分とかけ離れた相手であればあるほど、とっつきにくさを感じるもの。

いかにしてうまく協働していくかという点で、まずはそれぞれの立場から相手がどう見えるのかを知っておくのがいいでしょう。

たとえば、進捗を聞いても、いつも「大丈夫です」しか返ってこないような、気持ちや意見を積極的に出さない相手と対峙するとき。

反応がないと不安になりますが、相手はそこまで深刻に考えていないという場合もあります。必要以上に気を揉まず、共通のゴールに集中したいところ。なにせこれは、仕事なので。

思いやりのつもりでも、何をどう答えていいのかよくわからない、あいまいな「最近どう？」というような声かけは、相手にとってはうれしくない可能性もあると心得ておきましょう。

質問は具体的に。1on1の前にはゴールの共有を行う。話し言葉で問題提起しにくい場合は、論点メモを文字通りテーブルに置いて行うのもアリです。

特に注意が必要なのは複数の人とのプロジェクトの場合です。

いろいろな志向性の人がその人なりの「ちゃんと」「しっかり」やっているがゆえに、介入は場当たり的では難しいでしょう。

人を巻き込むのが苦手で、独自に深みにはまって意図とずれた緻密なものを作ってしまう人には、予め「2日後にスコープの確認のミーティングを15分だけさせてくれる？」などと決めておく。

そのほかにも、タイプごとに必要な介入方法は違います。

いずれにせよ、相手の持ち味から自分の振る舞いを調整していくことが、リーダーのやるべきことであり、貴重なメンバーを活かして業務を進めるコツです。