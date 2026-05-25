日没後に屋上の望遠鏡をのぞく村上恭彦台長（左）＝北海道名寄市の市立天文台きたすばる

人口約2万人の北海道名寄市の市立天文台「きたすばる」では、一般公開されている中では国内で2番目に口径が大きな望遠鏡を気軽にのぞき、天体観測を楽しめる。本格派ながら市民に身近な天文台の原点は、半世紀前、元教師が私財を投じて立ち上げた施設だ。（共同通信＝羽場育歩）

旬の天体を楽しむ「観望会」を年間10回以上、各10日間前後行う。対象は木星や土星、七夕の時期は関連する天体などさまざま。他の日も天気が良ければ、職員に声をかけたら望遠鏡で星空を案内してくれる。夏期は午後9時半、冬期は午後8時まで開館。村上恭彦台長（52）は「誰でも来られるのが一番」と魅力を語る。

同市は人工的な光による「光害」が少なく、盆地のため観測への風の影響も小さい。協定を結ぶ北海道大が設置する口径1.6メートルの「ピリカ望遠鏡」は、毎週金―日曜日の夜間やイベント時に来館者が利用できる。星雲の濃淡や約30億キロ離れた天王星の色味も観察できるという。

礎は、高校の元数学教師、故木原秀雄さんが退職金を元手に1973年に設立した「私設木原天文台」だ。地元の人々に開放し、星空の魅力を伝えた。同市の佐野康男さん（66）はそこで学んだ一人。中学生時代から通い、毎晩遅くまで星を眺めるのに、木原さんは熱心に付き合ってくれた。

施設はその後、寄贈されて「市立木原天文台」となり、市立病院の看護師だった佐野さんは施設の技師に異動して木原さんの情熱を継いだ。車に望遠鏡を積んで老人ホームなどを訪問し、積極的に観望会を開催。研究の場としての設備も整えていった。天文台は2010年に移転して現在の形となり、佐野さんは2014〜2016年に台長も務めた。

後継の村上台長は、構えず楽しめるよう動画配信に注力する。天文現象に合わせて深夜に開放し、屋上に参加者で寝転び流星群を眺める日も。「一般の人に見てもらうという原点を引き継いでいきたい」と語った。

市立天文台「きたすばる」の村上恭彦台長＝北海道名寄市

望遠鏡をのぞく村上恭彦台長＝北海道名寄市の市立天文台きたすばる