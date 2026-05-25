2024年7月に卵巣がんの摘出手術を受けた歌手・市川由紀乃が21日、自身のインスタグラムを更新。現在の髪の状態を伝え、反響を呼んでいる。



【写真】病を経験しながらも絶やさぬ笑み 分け目チェンジの今

市川は「画像は地毛です。」と前置きし、明るい笑みを浮かべて頭髪を指さすショットをアップ。「お蔭さまで順調に伸びています！」と続けた。



市川は活動休止を経て、25年2月に復帰を公表し、5月のコンサートで新曲を披露。抗がん剤治療の副作用で体毛を失ったことを明かし、昨秋もボリューム不足でウイッグの使用が続いていることを公表していたが、4月7日放送のNHKの音楽番組「うたコン」では復帰後初めてウィッグなしでテレビ出演したことをブログで伝えている。



当時から1カ月半ほど経過。“地毛デビュー記念日”からカレンダーは進んだが、「まだボリュームがなく以前から分け目の薄毛が気になっていたので思い切って分け目を変えてみました。」とアドバイスもあって、センター分けにしたことを報告。



これまでの右から左へ流れるようなフロントから真っすぐ前に下ろしたスタイルに。イメージも少し変わった印象を受ける。「分け目を変えるだけで新しい自分に出会えたようなワクワクした気持ちに包まれているわたし。」と最後は前向きな言葉で結んだ。



ファンからも「だいぶ伸びましたね」「ショートヘアお似合いです」「可愛いですよ」と分け目を変えたヘアスタイルに好感。「薄毛全然気にならないですよ」「もうウィッグは必要ないかな!?」といったコメントも寄せられていた。



市川は1976年生まれ、埼玉県出身。93年に「おんなの祭り」でデビュー。2016、17年と連続でNHK紅白歌合戦に出場した。日本レコード大賞では19年に最優秀歌唱賞、23年に「花わずらい」で優秀作品賞を受賞している。



（よろず～ニュース編集部）