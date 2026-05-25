２４日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）にモデルでタレントの吉川ひなの（４６）が出演。７年ぶりのテレビ出演となった吉川は、子どもたちへのインタビューＶＴＲに号泣した。

１０代でデビューし、２度の離婚を経て３児の母となった吉川。ハワイから昨年、沖縄に移住し１４歳長女、８歳長男、４歳次女と暮らす。番組では、長女と長男へのインタビューを紹介。それぞれ母への思いを語った。

長女のアリエルさんは、テレビ復帰した母について「頑張れ〜って、もう十分できてるけど。あんなにつらかったから、ここからはいいことしかないよね、みたいな。すごく難しい人生だったと思うけど」と気遣うようにコメント。

そして「子どもたちの人生とこんなに良くしようとして、私たちのことをすごく考えてくれて、ありがとう。パーフェクトな人だったら尊敬できないけど、いいところも悪いところもある完璧じゃないっていうのが大好きで、そこも見せてくれてありがとう。ありがとうが多すぎて言葉にでっきない」と感謝を伝え、「同じ部屋にいなくても、同じ国になくても、どれだけ離れていても愛が来てるのは伝わってる。いっぱい愛をありがとう」と話した。

また、長男のルフィくんは「ママのご飯が好き。結構おいしい。たまにママは無理してる。無理しなくてもいいよ。僕のママでよかった。ありがとう」と伝えた。

このＶＴＲを見た吉川は大粒の涙を流し「大変！ティッシュください。どうしよう、泣いちゃった」と号泣。「子どもたちを思う自分の気持ちで、小さかった時や１０代の時の私が一緒に癒やされてる。不思議な感じ。好きでたまらない」と話した。

最後には「私、めっちゃ幸せだなって思いました。一生の宝物になる子どもたちへの取材をしてくださって、感謝！ 私の人生を一緒に見てくださってありがとうございます」と番組への感謝を口にした。