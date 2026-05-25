「ちゃんとやっているはずなのに、なかなか大きな仕事を任されない」

「気がつけば、また資料整理を頼まれている」

――そんなモヤモヤを抱えていないだろうか。実はそれ、あなたの能力の問題ではない。ある一つの“勘違い”を放置していることが原因かもしれない。新卒からITコンサルタントとして20年、年間50人近くのキャリア相談に応じてきた著者の話題書『ゼロからスタートする人のための6か月で結果を出す仕事術』には、こうした「便利使い」され続ける人の特徴が、ハッキリと書かれている。

あなたは“戦力”か、それとも“下働き要員”か

「ちょっとこの情報、整理しておいて」

「悪いんだけど、エビデンス揃えておいてくれる？」

「会議の議事録、お願いね」

この手の依頼を、月に何度も受け取っているなら――。

残念ながら、あなたはまだ“任せられる人”とは見られていない。

著者ははっきりと、こう書いている。

「ちょっとこの情報を整理しておいて」



この一言を頻繁に言われているなら、厳しい言い方ですが、

あなたは、まだ“戦力”としては見られていません。



あなたにとってメインの仕事は「問題に対して、どんな打ち手を講じるか」を考えること。

整理をすることは、その前段階にすぎません。



――『ゼロからスタートする人のための6か月で結果を出す仕事術』より

衝撃的な指摘だが、心当たりがある人は多いはずだ。

「下働き」から脱出する、たった一つの言葉

では、どうすれば“戦力”として扱われるようになるのか。

著者の処方箋は、驚くほどシンプルだ。

整理を頼まれたら、整理して終わらせない。

「整理した結果、◯◯が問題に見えました。◯◯で進めるのはどうでしょうか？」

と、一言だけ“自分の意見”を添えて返す。

著者は、これを「インサイト」と呼んでいる。

インサイトとは、誰も思いつかない斬新なアイデアのことではない。

「点と点をつないで、こういう見方もできます」と言う。

「皆が見落としている前提を一つ指摘する」

「ほんの少しだけ楽になるやり方を提案する」

――最初はこの程度で十分なのだという。

「整理しました」で終わる人と、「整理した結果、こう思いました」と添える人。

たった一言の差が、半年後の評価を決定的に分ける。

明日から、「整理しておきました」と言うのを禁止してみる

――それが、“便利使い”を脱する第一歩だ。

（本記事は、書籍『ゼロからスタートする人のための6か月で結果を出す仕事術』を元に作成したものです）