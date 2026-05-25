第９回葵ステークス・Ｇ３は５月３０日、京都競馬場の芝１２００メートルで行われる。

エイシンディード（牡３歳、栗東・大久保龍志厩舎、父ファインニードル）は芝１４００メートルのファルコンステークスで２着。勝ち馬には完敗だったが、２番手からしぶとく粘り、２着を死守した。昨年の函館２歳ステークスを勝ったように、本質的には１２００メートルがベスト。直線が平坦な京都に替われば、押し切りが期待できる。

タガノアラリア（牡３歳、栗東・西園翔太厩舎、父ミスターメロディ）はファルコンステークス４着の後、橘ステークスを逃げ切ってオープン勝ち。逃げても控えても競馬ができるのが持ち味で、今回が９戦目という豊富なキャリアを生かして重賞勝ちを狙う。

ガラベイヤ（牝３歳、美浦・加藤士津八厩舎、父アルアイン）は前走で鮮やかな差し切り勝ち。ここにきての成長が顕著で、ペースが上がる重賞なら流れも向きそうだ。

アンジュプロミス（牝３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ドレフォン）は前走のあざみ賞を勝った。テンのスピードはここでも上位で、勝てば鞍上の古川奈穂騎手は重賞初制覇となる。