【漢字クイズ】「谷津」はなんて読む？見た目以上に難しい駅名！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「谷津」はなんて読む？

「谷津」という漢字を見たことはありますか？ 千葉県にある駅名で、答えはひらがな2文字です。 いったい、「谷津」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「やつ」でした。 谷津駅は、千葉県習志野市に位置する駅。 開業当初は「谷津海岸駅」と呼ばれていましたが、その後「谷津遊園駅」へと名称を変え、「谷津遊園」が惜しまれながら閉園したことにあわせ現在の名称となったのだそう。 駅から海側に500ｍほどの場所には「谷津公園」があり、園内の谷津バラ園では、多種多彩なバラが春と秋に見頃を迎えますよ。 あなたはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『京成電鉄』

ライター Ray WEB編集部