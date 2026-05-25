【スーパーフォーミュラ】第4戦（決勝・5月23日／鈴鹿サーキット）

【映像】SC明けに2台相次いでクラッシュ（実際の様子）

突然の雨によって大荒れとなった日本最速を争う鈴鹿決戦。スーパーフォーミュラで2度のチャンピオンに輝いたトップドライバーの野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）もまさかのリタイアとなるなど、またもレースは雨に翻弄されクラッシュが連続する事態となった。

19周目、野中誠太（KCMG）が、リアウィングが外れるという予期せぬアクシデントに見舞われ、130R出口でクラッシュパッドに突き刺さるように大きくクラッシュ。その後、車両回収のため、セーフティーカー（SC）が導入され、その間にタイヤ交換を済ませるチームも多くいた。しかし、ウェットレース宣言が出され、そのSC周回中に雨が急速に降り始める事態に。

23周目にリスタートが切られると、濡れた路面に足をすくわれるドライバーが続出。イゴール・オオムラ・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）は、S字で飛び出してしまい、そのまま壁に激突。野尻はNIPPOコーナーでスピンを喫し、グラベルに捕まって脱出不能となり、そのままリタイアとなってしまった。

その姿を見て、野尻のファンが涙を見せるシーンも。上位を走っていたTEAM MUGEN AUTOBACSの2台はこのSCと雨によって完全に下位に沈んでしまった。

この難しいコンディションに、解説で現役レーシングドライバーの関口雄飛も「これ、後方の選手レインタイヤに変えた方が良い」「相当濡れてますね」とコメント。視聴者も「またSC」「雨が一気に牙剥いた」「のじファン泣いてる」と、荒れた展開に困惑した様子だった。今季は開幕戦も雨で赤旗中断、前戦の第3戦オートポリスは雨で中止となるなど悪天候に見舞われたが、今大会もまた雨に翻弄される形となった（ABEMA『スーパーフォーミュラ2026』／(C)JRP）