◇ナ・リーグ ドジャース5−1ブルワーズ（2026年5月24日 ミルウォーキー）

ドジャースの金慧成（キム・ヘソン）内野手（27）が24日（日本時間25日）、敵地でのブルワーズ戦に「8番・二塁」で先発出場。4打数無安打3三振と2試合連続でノーヒットに終わった。

2回無死一、二塁の好機で迎えた第1打席は相手先発・スプロートに3球三振。4回1死一、二塁の第2打席も同じようにカーブで空振り三振に打ち取られた。5回2死の第3打席も2番手左腕・ドロハンの内角スライダーに空振り三振に倒れ、8回の第4打席も右飛と最後まで快音が響かなかった。

メジャー昇格した4月は月間打率・296と好調をキープも5月はここまで・214。特に直近5試合は15打数2安打、6三振と精彩を欠いている。

ロバーツ監督は「またボール球を追いかけ始めていると思う。本来、積極的に行くべき場面で受け身になって、悪いカウントを作ってしまっている」と不調の要因を分析。「メカニクスかどうかは分からないけど、正直ここ1カ月くらい苦しんでいる」とした。

その上で「ただ守備は良いし、素晴らしいチームメートでもある。準備もしているし、競争心もある」と戦う姿勢を認め「でも今は結果につながっていないね」と復調を願った。

チームの内野陣はユーティリティーのキケことE・ヘルナンデスが左肘手術を終え、すでに傘下3Aで実戦出場しており、25日（同26日）のロッキーズ戦からメジャー復帰することが決まった。当落線上にいるキム・ヘソンは正念場を迎えた。