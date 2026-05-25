【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは冬の生活
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、寒い季節の憩いの場、暦の中で巡ってくる特別なシンボル、そして日常生活の利便性を支える仕事という、それぞれ分野が異なる3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
こ□□
□□どし
はい□□
ヒント：十二支の中で龍を割り当てられた周期。そして、新聞や荷物をそれぞれの家や指定先へ運ぶ役割を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「たつ」を入れると、次のようになります。
こたつ
たつどし（辰年）
はいたつ（配達）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、家族が自然と集まるような温かい家庭の風景から、伝統的な時間や歴史の数え方、さらには暮らしを陰で支える物流の仕組みまでを網羅しました。共通する「たつ」という響きが、のどかな日常のワンシーンから、文化的な趣のある表現、さらに社会のインフラに関わる描写を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、寒い季節の憩いの場、暦の中で巡ってくる特別なシンボル、そして日常生活の利便性を支える仕事という、それぞれ分野が異なる3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
こ□□
□□どし
はい□□
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正解：たつ正解は「たつ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たつ」を入れると、次のようになります。
こたつ
たつどし（辰年）
はいたつ（配達）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、家族が自然と集まるような温かい家庭の風景から、伝統的な時間や歴史の数え方、さらには暮らしを陰で支える物流の仕組みまでを網羅しました。共通する「たつ」という響きが、のどかな日常のワンシーンから、文化的な趣のある表現、さらに社会のインフラに関わる描写を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)