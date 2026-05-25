久松宏輝トレーナー推奨…打撃での体重移動を習得する「左右ピョンピョン跳び」

打撃において、小学校低学年の選手はどうしても腕の力に頼った“手打ち”になりがち。「下半身を使って打とう」と指導者に声をかけられても、そもそもどう使えばいいのか分からない子どもも多いのではないだろうか。明徳義塾高出身で現在は野球塾「AMAZING」でトレーナーを務める久松宏輝さんは、下半身の使い方を身につける「左右ピョンピョンドリル」を紹介している。

打球を遠くに飛ばすために不可欠なのが、体重移動。軸足を投手側に強くぶつける動きがパワーを生み出すが、投手側に動かすにはまず捕手側に蹴る動きが必要になる。一方、体が投手側に流れるのを抑え、パワーを受け止めるのが前足。こちらも投手側に蹴る動きで力を生み出している。両足の蹴る動きが“爆発的な体重移動”を生み、長打を可能にする。

久松さんが紹介するドリルはシンプルだが、ハードだ。まず、肩幅より広めの足幅で立つ。そして、左右交互に外側にジャンプする。足は広げた状態を保ち、頭の位置は左右に動かさず体の中心をキープして左右にピョンピョン跳んでいく。

ジャンプを続けるうちに、足が前方に出てしまいがちなので注意したい。真横に足を動かすように努め、足の幅も狭くならないように心掛ける。正しくできている場合は、お尻の両側が張ってくるはずだ。

このドリルを、30秒間1セット行いたい。「小学生のうちに、ぜひ身につけてほしいです」と久松さん。「左右ピョンピョン」を取り入れることで、ホームランも可能な下半身の動きが身についていくはずだ。（First-Pitch編集部）