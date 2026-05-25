25日(月)は広い範囲で晴れて、西日本を中心に30℃以上の真夏日が続出しそうです。特に、沖縄・八重山地方では熱中症になりやすい危険な暑さが予想されていて、ことし全国で初めて「熱中症警戒アラート」が発表されました。

■西日本中心に真夏日続出か 関東も汗ばむ陽気戻る

25日(月)は朝から広く晴れて、強い日差しで気温はぐんぐん上昇するでしょう。

予想される最高気温は、日田(大分)で33℃、久留米(福岡)や佐賀、熊本で32℃、京都や奈良、豊岡(兵庫)、石垣島(沖縄)などで31℃となっていて、西日本を中心に30℃以上の真夏日が続出しそうです。

また、先週末は暑さが収まっていた関東から東北南部でも大幅に気温が上がる見込みで、汗ばむ陽気が戻るでしょう。

■八重山(沖縄)で全国でことし初の「熱中症警戒アラート」発表

特に、沖縄の八重山地方では気温に加えて湿度も高く、熱中症になりやすい危険な暑さになるおそれがあるとして、気象庁と環境省は全国でことし初めて「熱中症警戒アラート」を発表して、厳重な警戒を呼びかけています。

屋内では適切にエアコンを使用するとともに、水分や塩分をこまめに補給する、涼しいところで休憩を取るなど、熱中症の予防行動を心がけてください。