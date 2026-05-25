◆米大リーグ レッドソックス５―６ツインズ（２４日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が２４日（日本時間２５日）、本拠地・ツインズ戦に「５番・指名打者」でフル出場し、０−１で１点を追う２回先頭の１打席目に、右翼ポール際へ今季１号となる一時同点となるソロを放った。

昨季最終戦の２５年９月２８日（同２９日）の本拠地・タイガース戦以来２３８日ぶりの本塁打。今季１０７打席目に、日本人では１０人目のメジャー通算３０号を放つと、第２打席は左翼の名物フェンス「グリーンモンスター」に直撃する二塁打を放ち、今季６度目のマルチ安打を達成するなど、４打数２安打１打点２得点、打率は２割６分３厘となった。チームは６回に逆転を許し、３連敗でツインズにスイープを許した。試合後の吉田の主な一問一答は以下の通り。

―素晴らしい本塁打が出ました。打席でのアプローチは。

「（相手先発オバーは）チェンジアップが多い投手なので、１球は来るかなというところ。イメージはしていました。低めに来ましたが、（チェンジアップを）ある程度、狙っていましたので」

―２メートル６センチの長身から、踏み出し足が大きい投手。

「球速のわりには、グッと来るというイメージ。その感じで最初（第１打席の２球目）ポイントを前に出しすぎてファウルになったんです。普段、９１、９２マイル（約１４６〜８キロ）出る投手ですけど、きょうは天候（雨）もあって、気持ち遅い感じ。それで、調整し直しました」

―今季初アーチ

「やっぱりね、１本目が出ていなかったので。いずれ出るだろうとは思っているんですけど、やっぱり結果がゼロでしたので。何でも１本ずつの積み重ねだと思うので、きょうは１本出ましたけど、これからも引き続き打てるようにやっていきたいです」

―２打席目は逆方向に二塁打。

「逆らわずに、打球自体はそんな強い当たりではなかったですけど、飛んだコースが良かった。ここの球場の特徴を生かした。（左翼の壁）グリーンモンスターに当たるボールを打っておけば、ツーベースになるというところですので」

―３試合ぶりのスタメン。

「（先発を言われたのは）昨日の夜ですかね。（オバーの）映像をみながら、対戦をイメージしていました。その後の２打席（三ゴロ併殺と右飛）がね。いいところで何とかというところ。チャンスでの打席でなかなか、打てていればなという打席が多いのが…」