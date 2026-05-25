◇プロ野球セ・リーグ DeNA1-0ヤクルト(24日、横浜スタジアム)

DeNAの京田陽太選手が現役引退を発表したビシエド選手へのあふれる思いを語りました。

メジャー通算66本塁打を誇るビシエド選手は2016年から中日でプレー。昨季からはDeNAのユニホームに袖を通し、この日は電撃引退が発表されました。

京田選手は1年目の2017年から中日の同僚。2023年からトレードでDeNAに移籍となりましたが、昨季から再びチームメートとなっていました。

改めて、引退を聞かされたのは前のカードの広島戦といい、「エレベーターで一緒になって、ちょっといい話あるんだけれどって、通訳を呼んで何かなって思ったら、近々アメリカに帰ろうと思ってって言われた」と説明。

続けて、「急すぎたのと、僕はドラゴンズからけっこう長い間一緒にやってきた仲なので、いろんな思いがこみ上げてきて、沈黙の時間が・・・。お互いがいろいろとあった中で、(アメリカに帰る)理由が家族を置いて一人で来ていると。本人も相当な覚悟を持って今シーズン準備して日本に来て、春先も状態がよさそうでしたし、チーム事情でなかなか試合に出られない日々があって、いろいろな葛藤があったといっていた」と話しました。

また、「まさかベイスターズで野球を一緒にできると思わなかったので色々な思いもありますし、もっと一緒に野球をしたかったという思いもありますので、さみしいというか、つらいです」と思いを口にしました。

長年チームメートとして見てきたビシエド選手の姿。「一生懸命日本になじもうとした、野球もそうですし、私生活でもみんなとコミュニケーションを取ったり、選手をご飯につれていったり、リーダーシップもありましたし、みんなから愛されていた。ベイスターズにきてもそうでした」と証言します。

首位打者や最多安打のタイトルを獲得し、NPB通算142本塁打の強打を誇りますが、京田選手の思い出に残るのは、守備とのこと。1年目から遊撃手のレギュラーをつかみ、新人王に輝いた京田選手ですが、「ミスしましたけれど、ロッカーとかで毎回大丈夫だって。タンケ(ビシエド選手のニックネーム)に鍛えてもらったってくらい、いろんなボールを投げても捕ってくれた。ミスしても声をかけてくれたり、すごい助けられました。いま自分があるのは、タンケのおかげ。守備の方で本当に1年目からすごい助けてもらった思い出がある」と思い返しました。

そして、「DeNAに来てファーストもするようになって、改めてタンケのすごさだったり、いろんな球をフォローしてもらったので、今度は若い子を助けてあげられたらなと思います」とも話しました。

また試合前練習では、ビシエド選手のユニホームを着用。「バットもグラブももらいました。大きいですね」と話し、「登場曲を使おうと思ったんですけれど、スタメンじゃなかったので(笑)」と悔しそうに笑いました。

試合では、ビシエド選手が7回の代打で大歓声の中で登場し、奥川恭伸投手の前に空振り三振。それでもチームは1-0で勝利で仲間の“ラストゲーム”を飾りました。

試合後には、筒香嘉智選手とともにビシエド選手に花束やびっしりメッセージが書かれたユニホームをプレゼント。涙を拭うビシエド選手を6度胴上げしました。