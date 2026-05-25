開催：2026.5.25

会場：チェース・フィールド

結果：[Dバックス] 9 - 1 [ロッキーズ]

MLBの試合が25日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとロッキーズが対戦した。

Dバックスの先発投手はライン・ネルソン、対するロッキーズの先発投手はホセ・キンタナで試合は開始した。

1回裏、2番 コービン・キャロル 2球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでDバックス得点 ARI 1-0 COL、3番 ヘラルド・ペルドモ 初球を打ってセンターへの犠牲フライでDバックス得点 ARI 2-0 COL

2回裏、8番 アラミス・ガルシア 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでDバックス得点 ARI 3-0 COL、1番 ケテル・マルテ 3球目を打ってタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 ARI 5-0 COL、3番 ヘラルド・ペルドモ 初球を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでDバックス得点 ARI 6-0 COL

3回裏、6番 ライアン・バルトシュミット 5球目を打ってレフトへのタイムリースリーベースヒットでDバックス得点 ARI 7-0 COL

6回裏、1番 ケテル・マルテ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでDバックス得点 ARI 8-0 COL、2番 コービン・キャロル 5球目を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでDバックス得点 ARI 9-0 COL

8回表、3番 チャド・スティーブンス 2球目を打ってライトへの犠牲フライでロッキーズ得点 ARI 9-1 COL

試合は9対1でDバックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はDバックスのライン・ネルソンで、ここまで2勝3敗0S。負け投手はロッキーズのホセ・キンタナで、ここまで2勝3敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-25 07:34:15 更新